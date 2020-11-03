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03 Kasım 2020 Salı 15:57 | Son Güncelleme:

Deprem sırasında bir annenin çocuğunu koruma çabası kamerada

İHA

İzmir'deki yıkıcı depremde çocuğunu korumaya çalışan bir annenin çabası güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumak için verdiği çaba güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'da yer alan habere göre, Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ANNE EVLADINI BÖYLE KORUDU

Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor. Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, “Gel hiç bir şey yok. Tamam kuzum, tamam” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu:</p><p><a h

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