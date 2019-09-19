Denizli'yi darp eden kayınbiradere 15 yıl

Neslihan KESKİN

Savcı, hakkında basit yaralama ve tehdit suçlarından dava açılan sanığın konutta yağmaya teşebbüsten yargılanmasını talep etti. Tutuksuz sanık Elçi’nin 3 yıl önce kız kardeşi Evin Elçi’den boşanmak isteyen Denizli’nin evini basarak darp ettiği ve 3.5 milyon lira istediği öne sürülmüştü. Denizli çiftinin boşanma davası da devam ediyor.