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  3. Denizli'yi darp eden kayınbiradere 15 yıl

Denizli'yi darp eden kayınbiradere 15 yıl

Denizli'yi darp eden kayınbiradere 15 yıl

Teknik Direktör Mustafa Denizli’yi darp ettiği iddiasıyla yargılanan kayınbiraderi Heja Elçi’nin 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Neslihan KESKİN

Savcı, hakkında basit yaralama ve tehdit suçlarından dava açılan sanığın konutta yağmaya teşebbüsten yargılanmasını talep etti. Tutuksuz sanık Elçi’nin 3 yıl önce kız kardeşi Evin Elçi’den boşanmak isteyen Denizli’nin evini basarak darp ettiği ve 3.5 milyon lira istediği öne sürülmüştü. Denizli çiftinin boşanma davası da devam ediyor.

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