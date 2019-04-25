Denizli'de, yangın çıkan fabrikada 4 milyon liralık hasar

Zafer Mahallesi'ndeki kumaş katlama fabrikasında, saat 01.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesisteki tonlarca kumaş ve polyester malzemeler nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına, kapalı alanda çıkması nedeniyle tesisin dışındaki kepenkleri ve duvarları kırarak, müdahale edebildi. Tesisin 6 noktasından müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmalar sürdürülüyor.

HASAR 4 MİLYON LİRA

Gece saatlerinde çıkan yangının büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada, yer yer çökmelerin meydana geldiği görüldü. Fabrikada çalışan 60 kişi ise kurumun işleyemeyecek hale gelmesi nedeniyle işsiz kaldı. Fabrika sahibi adına açıklama yapan Ahmet Baştürk adlı yakını, yangında 4 milyon liralık hasarın oluştuğunu söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürü İsa Bay ise yangına 25 araç ve 50 kişilik personelle müdahale edildiğini söyledi. Bay, yangın nedeniyle ilçelerden de destek sağladıklarını belirterek, "Fabrika çevresinin kapalı olması yangını biraz zorlaştırdı. Belirli bir süreden sonra arkadaşlarımız duvarlarda delikle açarak yangına müdahale etti" dedi.

(İHA)