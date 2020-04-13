Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7963
  • 7,424
  • 375.258
  • 96398.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Denizli'de tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Denizli'de tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Denizli'de tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elindeki sikkeleri jandarma ekiplerine satmaya çalışan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Goncalı Mahallesi'nde ikamet eden Ö.D'nin, tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmak için alıcı aradığı yönünde bilgiye ulaştı.

Jandarma ekipleri, fiziki takibe aldıkları şüpheliyle alıcı gibi davranarak temas kurdu.

Ö.D, elindeki Roma dönemine ait olduğu belirtilen 190 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


'Çatıda ne işiniz var?'

'Çatıda ne işiniz var?'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yeni doğan bebekler için koronavirüs önlemleri

Yeni uygulama saat 05:00'te başladı! Dikkat çeken kareler