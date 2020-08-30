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  3. Denizli'de karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
30 Ağustos 2020 Pazar 14:31 | Son Güncelleme:

Denizli'de karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı

Denizli'de karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı
İHA

Denizli'ye çalışmak için gelen ve burada pozitif vaka ile temas ettiği için karantinada olması gerek yaşlı adamı polis ekipleri otogarda yakaladı. Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver Y., normalleşme sürecinin başlaması ile açılan lunaparklarda çalışmak üzere Denizli'ye geldi. Filyasyon ekipleri, Çameli ilçesinde bulunan lunaparkta bir süre çalışan Enver Y.'nin burada pozitif vaka ile temas ettiğini belirledi. Enver Y.'nin korona virüs testlerinin ardından 14 gün karantinada kalması istendi. Bir süre karantinada kalan yaşlı adam daha sonra memleketi olan Lüleburgaz'a gitmek için şehirlerarası otobüs terminaline gelerek bilet aldı. Otobüse binmek üzere valizleri ile bekleyen Enver Y., polis ekiplerinin dikkati sayesinde tespit edildi. Burada yapılan sorgulamada yaşlı adamın karantinada olması gerekirken otobüs terminaline geldiği belirlendi.

DOKTORU ARANDI

Yaşlı adamın temas ettiği her nokta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken bulunduğu alan ise şerit yardımıyla kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Acil Sağlık ekipleri ise Enver Y.'yi ambulansa alırken bu sırada doktoru ile iletişime geçti. Burada doktorundan alınan bilgilerde şahsın pozitif vaka olmadığı, karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sağlık ekipleri yaşlı adamı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı

Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı

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