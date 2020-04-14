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  3. Denizli'de filmleri aratmayan olay! Tedavi için yatırıldığı hastaneden böyle kaçtı

Denizli'de filmleri aratmayan olay! Tedavi için yatırıldığı hastaneden böyle kaçtı

Denizli'de filmleri aratmayan olay! Tedavi için yatırıldığı hastaneden böyle kaçtı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Ufuk G. Tedavi için yatırıldığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı. Bir süre sonra yakalanan Ufuk G. Tekrar hastaneye getirildi.

Olay, Denizli Devlet Hastanesi'nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. Sarayköy ilçesinde yaşayan Ufuk G. koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ufuk G.'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi. Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G.'nin ikinci kattaki odanın penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine inip, kaçtığı belirlendi. Hastanedeki görevliler polise haber verdi. Yapılan araştırmada Ufuk G.'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan Ufuk G. tekrar hastanede tedaviye alındı. 

(DHA)


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