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  3. Bursa'da denizi kirleten yata 63 bin lira ceza

Bursa'da denizi kirleten yata 63 bin lira ceza

Bursa'da denizi kirleten yata 63 bin lira ceza

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize yabancı madde saldığı belirlenen yata 63 bin lira ceza verildi.

Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nda denize yabancı madde salındığını ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerine gitti.

Ekiplerin bölgede yaptıkları araştırmada, limanda demirli yaklaşık 25 metre boyundaki yatın mazot tankının delinmesinden dolayı denize yabancı madde salındığı belirlendi.

Yatın sahibi firmaya 63 bin lira adli para cezası uygulandı, ayrıca "çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi" suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, denizden alınan örnekler, araştırılmak üzere TÜBİTAK'a gönderildi. Sızıntının gerçekleştiği Arnavutköy Balıkçı Barınağı, temizlenmek üzere bariyer çekilerek kapatıldı.  (AA)

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