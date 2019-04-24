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  3. 'Denize zorunlu iniş yapıyoruz' anonsu yolcuları şoke etti

'Denize zorunlu iniş yapıyoruz' anonsu yolcuları şoke etti

'Denize zorunlu iniş yapıyoruz' anonsu yolcuları şoke etti

İstanbul-Bodrum uçağında yapılan “Kemerlerinizi bağlayın denize zorunlu iniş yapıyoruz” anonsu yolcuların panik yaşamasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul havalimanından 20.35’da kalması gereken İstanbul-Bodrum uçağı rötarlı olarak 21.00’da kalktı. İddiaya göre, uçağın geç kalmasıyla gerilen yolcular Milas-Bodrum hava alanına iniş esnasında yapılan anons sorası bir anda panik yaşadı. İkramların ardından yapılan “Kemerlerinizi bağlayın denize zorunlu iniş yapıyoruz” anonsu yolcuları korkuttu.

Yaşanan panik sonrasında hostesler kaptanın yanına giderek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yapılan ikinci anonsla ilk anonsun otomatik anons olduğu ve yanlışlıkla devreye girdiği anlaşıldı. Bir çok yolcu uçağın denize inmeyeceğini anlayınca rahat bir nefes aldı.

Uçakta bulunan bir yolcunun ise korkudan fenalaştığı öğrenildi. Hosteslerin fenalaşan yolcunun koluna girerek uçağın ön tarafına götürdüğü anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Uçağın Milas-Bodrum havaalanına güvenli bir şekilde inmesiyle uçakta bulunan yolcular rahat bir nefes aldı.

İHA

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