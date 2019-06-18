Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8733
  • 6,6033
  • 254.178
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Denizden göçmen topladılar

Denizden göçmen topladılar

Denizden göçmen topladılar

Bodrum’da 43 kaçak göçmenin bulunduğu fiber tekne battı. 12 kişi boğulurken, 31 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı. 

Mustafa İNCİ

Bodrum Turgureis'te dün sabah 43 mültecinin içinde bulunduğu tekne Yunan adalarına doğru yola çıktı. 7 metrelik fiber tekne saat 07.00 sıralarında battı. Sahil güvenlik ekipleri acil yardım çağrısından 8 dakika sonra 4 mil uzaklıktaki bölgeye ulaştı. 

Kişi başı 5 bin euro

Suda çırpınan 23’ü Filistin, 4’ü Suriyeli, 2’si Yemen ve 2’si Somali uyruklu 31 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Aşırı yük nedeniyle su alarak batan fiber teknedeki göçmenlerin organizatörlere kişi başı 5 bin euro ödedikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında bir insan tacirinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Cesetler 34 metre derinlikten çıktı  

Sahil güvenlik dalış timi 34 metre derinlikteki teknede detaylı arama yaptı. Dalgıçlar 1’i kadın ve 3’ü çocuk 12 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Su yüzüne çıkarılan cesetler morga kaldırıldı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
<p>Yurdun en büyük dağı olan, rakımı dolayısıyla ‘Türkiye´nin çatısı’ şeklinde nitelendirilen, Ağrı-

Ağrı Dağı Milli Parkı Su Altı Güzellikleriyle Cezbediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van'da hayran bırakan dolunay

WhatsApp'tan yanlış fotoğraf göndermeyi bitirecek özellik