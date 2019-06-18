Denizden göçmen topladılar

Mustafa İNCİ

Bodrum Turgureis'te dün sabah 43 mültecinin içinde bulunduğu tekne Yunan adalarına doğru yola çıktı. 7 metrelik fiber tekne saat 07.00 sıralarında battı. Sahil güvenlik ekipleri acil yardım çağrısından 8 dakika sonra 4 mil uzaklıktaki bölgeye ulaştı.

Kişi başı 5 bin euro

Suda çırpınan 23’ü Filistin, 4’ü Suriyeli, 2’si Yemen ve 2’si Somali uyruklu 31 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Aşırı yük nedeniyle su alarak batan fiber teknedeki göçmenlerin organizatörlere kişi başı 5 bin euro ödedikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında bir insan tacirinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Cesetler 34 metre derinlikten çıktı

Sahil güvenlik dalış timi 34 metre derinlikteki teknede detaylı arama yaptı. Dalgıçlar 1’i kadın ve 3’ü çocuk 12 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Su yüzüne çıkarılan cesetler morga kaldırıldı.