Denizden çıkartılan sandalye, halı, boru, gözlük, mangal, cep telefonu, pazar arabası sergilendi

Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle gerçekleşen çalışmada deniz dibi temizlendi. Deniz kirliliğine dikkati çekmek ve deniz temizliğinin önemi konusunda bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Yüksek çalışmaları yerinde inceledi.

Liman içi temizliği, Kaş Sualtı Derneği (KASAD) denetiminde yapıldı. Limanın kuzey ve güney tarafında yapılan temizlik faaliyetine Kaş’taki dalış okullarından 22 kişi ile 2 atık toplama teknesi katıldı. Çalışmayla ortalama 12 metre derinlikte 2 bin metrekare deniz dibi alanı temizlendi. Deniz dip temizliği sonucunda dalgıçlar tarafından çıkarılan teneke kutu, plastik şişe, sandalye, halı, boru, gözlük, demir, motor parçası, lastik, mangal, cep telefonu, pazar arabası ve saire materyaller limanda sergilendi. Bu atıkların ayrıştırılarak, geri dönüşüm olarak kullanılacağı kaydedildi.

Limanda kısa süreli dalış yapan Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş'ın ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm beldelerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle burada doğal ve tarihi güzelliklerimizle misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bunun yanında ilçemiz dünyanın en iyi 50 dalış noktasından biri. Kaş'ın tercih edilmesinin nedeni, denizin güzelliği, temizliği ve görüş zenginliği. Dalış noktalarımızın daha da cazip hale gelmesi, balık popülasyonunun ve denizaltı canlılığının daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün bu çalışmalardan birini daha gerçekleştirdik, devamını bekliyoruz. Bunun için tüm aktörlerle birlikte ortak çalışma yürüteceğiz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da "Kaş'ın denizi gerçekten çok temiz, en önemli dalış merkezlerinden biri. Sualtı sporları burada yapılıyor. Özellikle Kaş denizlerinin temizliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak adına Kaş Limanı'nda denizaltı temizliği gerçekleştirdik. Bu tür çalışmayı zaman zaman yapacağız. Doğayı, çevreyi koruyacağız" şeklinde konuştu.

(DHA)