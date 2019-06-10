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10 Haziran 2019 Pazartesi 18:58 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:58

Denizden çıkanlar herkesi hayrete düşürdü

Denizden çıkanlar herkesi hayrete düşürdü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.

Mudanya Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının desteğiyle deniz polisi Sahil Bulvarı boyunca dip temizliği yaptı. Haziran başında kutlanan Dünya Çevre Günü münasebetiyle 4 dalgıçla yapılan dip temizliğinde otomobil lastiği, metal eşyalar, meşrubat şişeleri ve oyuncakların haricinde birçok mesken atığı çıkarıldı. Denizden çıkarılan atıklar kurulan stantta sergilenirken, görenler hayretlerini gizleyemedi. 

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, denizlerimizin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Denizler hepimiz için. Deniz varsa hayat vardır. Millî değerlerimiz olan denizlerimizi korumak ve kollamak için çocuklarımızla birlikte bu faaliyeti Mudanya sahillerimizde gerçekleştirdik. Deniz polisimizi, dalgıçlarımızı ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek, ”temiz bir Mudanya için el ele” mesajını verdi. 

Gün boyunca Sahil Güvenliğe bağlı görevliler, denizleri ve deniz kirliliğini anlatan broşürleri dağıttı. 

(iha)

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