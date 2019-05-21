Deniz Keskin Yardımcı kimdir? Kerim Yardımcı'nın eski eşi intihar etti

Kerim Yardımcı’nın eski eşi Deniz Keskin’in ölüm haberi gündemde yer alıyor. Deniz Keskin kimdir? Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Avukat Kerim Yardımcı'nın eski eşi ile ilgili haberi köşesine taşıdı. Ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın geçtiğimiz sene boşandığı ve evliliğinden bir de oğlunun olduğu eski eşi Deniz Keskin İstanbul Beykoz'da bulunan evinde intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DENİZ KESKİN KİMDİR?

Deniz Keskin ünlü avukat Kerim Yardımcı’nın eski eşidir.

KERİM YARDIMCI’NIN ESKİ EŞİ DENİZ KESKİN İNTİHAR ETTİ

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Avukat Kerim Yardımcı'nın eski eşi ile ilgili haberi köşesine taşıdı. Ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın geçtiğimiz sene boşandığı ve evliliğinden bir de oğlunun olduğu eski eşi Deniz Keskin İstanbul Beykoz'da bulunan evinde intihar etti.

Olay geçtiğimiz cuma günü Beykoz Çubuklu'da bulunan bir lüks sitede meydana geldi. Sosyetinin tanınmış isimlerinden Deniz Keskin, iddiaya göre oturduğu kendisini iple asarak intihar etti. Keskin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Keskin'in ünlü avukat Kerim Yardımcı'nın eski eşi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.