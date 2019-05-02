Dengesini kaybedip çaya düşen yaşlı adamdan acı haber

ltu ilçesine bağlı Toklu köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Oltu çayından su almaya giden Feyzullah Bektaş dengesini kaybederek suya düştü. Yaşlı adam akıntıya kapıldı. Eşi Seher Bektaş'ın çığlıkları üzerine gelen köylüler suya düşen Feyzullah Bektaş'ı aramaya çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine AFAD ekipleri bölgeye gönderildi. Köy Muhtarı Erdi Bektaş, Oltu çayına düşen Feyzullah Bektaş'ın su alırken çaya düştüğünü söyledi. Suda kaybolan yaşlı adamın bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.

EŞİ UYARMIŞ

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Toklu köyünde suya düşen Feyzullah Bektaş'ı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri Oltu Çayı kenarını tararken, 112 ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor. Eşine Oltu Çayı yerine çeşmeye gitmesini söylediğini belirten Seyran Bektaş (78), "Bostan için su getirecekti. Eşime 'çay kenarına inme su çok, düşer boğulursun' dedim dinlemedi. 'Çeşme uzak, çay daha yakın' diyerek gitti. Bir an suda sadece kafasını gördüm. Biraz sonra tamamen kayboldu" dedi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Toklu köyünde dengesini kaybederek Oltu Çayı'na düşen Feyzullah Bektaş'ın (80) cansız bedeni, yaklaşık 5 saat sonra 20 kilometre mesafedeki Olur ilçesine bağlı Köprübaşı köyü girişinde bulundu. Akıntı sonucu sürüklenen Feyzullah Bektaş'ın cenazesi, AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Yaşlı adamın cenazesi, Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA