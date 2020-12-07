Demir Ali ABD'ye uçtu, darısı diğer miniklere

Ordu’da yaşayan SMA hastası 1.5 yaşındaki Demir Ali’nin, ABD’deki gen tedavisi için gerekli 2 milyon 100 bin euro, 6 aydır süren kampanyayla toplandı. Demir Ali, 4 aylık gen tedavisi için dün ailesiyle Amerika’ya uçtu. Anne Ezgi Bayraktar, “Ordu ve tüm Türkiye’den çok büyük destekler aldık. Çok büyük bir dayanışma örneği gösterdik. 10 liralarla bir bebeğin hayatı kurtuldu. İnşallah uçarak gidip, yürüyerek gelir” dedi.