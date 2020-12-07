07 Aralık 2020 Pazartesi 03:39 | Son Güncelleme:
Demir Ali ABD'ye uçtu, darısı diğer miniklere
SMA hastası Demir Ali, gen tedavisi için gerekli 2.4 milyon doların toplanmasının ardından dün ABD'nin Boston kentine uçtu. Tedavi 4 ay sürecek.
Ordu’da yaşayan SMA hastası 1.5 yaşındaki Demir Ali’nin, ABD’deki gen tedavisi için gerekli 2 milyon 100 bin euro, 6 aydır süren kampanyayla toplandı. Demir Ali, 4 aylık gen tedavisi için dün ailesiyle Amerika’ya uçtu. Anne Ezgi Bayraktar, “Ordu ve tüm Türkiye’den çok büyük destekler aldık. Çok büyük bir dayanışma örneği gösterdik. 10 liralarla bir bebeğin hayatı kurtuldu. İnşallah uçarak gidip, yürüyerek gelir” dedi.