Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8273
  • 6,4558
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

Almanya’da bir hayvanat bahçesindeki gergedan, eğitmenin otomobiline saldırarak, aracı hurdaya çevirdi. O sırada otomobilde bulunan kadın eğitmenin, gergedanın durduğu sırada otomobilden atlayarak kaçtığı belirtildi.

Olay, Almanya’nın Hamburg ve Hannover kentleri arasındaki Hodenhagen bölgesinde yer alan Serengeti Park adındaki hayvanat bahçesi ve eğlence parkında meydana geldi. Hayvanat bahçesindeki gergedan, parkın kapanışından hemen sonra eğitmenin otomobiline saldırdı.

?

Ziyaretçilerin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, gergedanın, boynuzu ile otomobile vurduğu ve otomobili iterek defalarca takla attırdığı görüldü. Yerel medyadaki haberlere göre, kadın eğitmen o sırada otomobilin içerisindeydi. Gergedan saldırısında bir süre duraklamasını fırsat bilen kadın eğitmenin, otomobilin içinden sürünerek çıktığı ve kaçtığı bildirildi.

Hayvanat bahçesi ve eğlence parkından olaya dair ve gergedanın otomobile saldırma nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Saray düğünü gibi kına
Mahmut Tuncer isyan etti! 'Öldü' söylentisine sert tepki
Kenan Doğulu sürprizi!
'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
<p>Oklohoma’da yayın yapan Koco TV’de canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Hausden isimli

Canlı Yayında Tepki Çeken Benzetme! Ağlayarak Özür Diledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK'ya yönelik Kıran-2 Operasyonu

İstanbul'u hiç böyle görmediniz