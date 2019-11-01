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  3. Dehşet anları... Çıktığı duvar yıkıldı, enkaz altında kaldı

Dehşet anları... Çıktığı duvar yıkıldı, enkaz altında kaldı

Dehşet anları... Çıktığı duvar yıkıldı, enkaz altında kaldı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp, bağlantıları sökmeye çalışan Mehmet Karaöz (48), duvarın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Arkadaşları tarafından enkaz altından kurtarılan Karaöz, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Seyran Mahallesi'ndeki Ermenek Belediyesi'ne devredilen Karayolları Şefliği ‘ne ait sahada meydana geldi.

Yıkım çalışmasını üstlenen firmanın işçilerden Mehmet Karagöz, dört tarafındaki duvarlardan 3'ü yıkılıp, 1'i duran binanın çelik konstrüksiyonun bağlantılarını sökmek istedi.

Karaöz, iş makinasının kepçesi ile çelik konstrüksiyona çıkarak, söküm işlemine başladı. Ancak bu sırada duvar yıkıldı. Mehmet Karaöz devrilen konstrüksiyonların enkazı altında kaldı. Arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından kurtarılan işçi, ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

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