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Definecilere arkeolog gibi kazı yaptırmışlar 

Definecilere arkeolog gibi kazı yaptırmışlar 

Kaçakçıların definecilere arkeolog gibi kazı yaptırdığı, sosyeteye miras kalan eserleri de kolleksiyoner kılığında çok düşük fiyatlarla alıp yurt dışına sattıkları ortaya çıktı.

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Ekim 2018’de tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonun detaylarına AKŞAM ulaştı.

8 ay süren takip sonucu paha biçilmez 15 bin eser ele geçirildi. Aralarında iş adamı, emekli emniyet müdürü ve albay, sanat danışmanlarıyla müzayede evi sahiplerinin de olduğu 28 şüpheli dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gezgin Çam hazırladığı 589 sayfalık iddianamede hazırlandı. Elebaşı Fuat A.’ya 30 yıldan 78 yıla kadar, iş adamı G. S.’ye 15 yıl ve sosyetenin ünlü ismi Lolita Amram’a 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

ESERE ‘BİFTEK’ DEMİŞLER

İddianameye göre kaçakçılar definecilerden bir ekip kurdu. Türkiye’nin dört bir yanındaki arkelojik alanlara gönderilen bu şahıslara kazı yaptırıldı. Definecilerin kendi aralarındaki şifreli konuşmaları da deşifre edildi. Tapelere göre kazı yapacaklara ‘eleman’ ve ‘usta’ gibi şifreler verilirken topraktan çıkarılan eserler içinde de ‘biftek’, ‘köftelik’, ‘patates’ ifadeleri kullanıldı. Çetenin sosyetik isimleri yakından takip ettiklerini miras yoluyla ailelerinden kalan eserleri düşük fiyattan alıp yurt içi ve yurtdışında yasadışı yollarla sattıkları belirtildi. 

YALIDA ESER PAZARLIĞI

Amram Ailesi’nin Sarıyer’deki yalısında yapılan tarihi eser pazarlığı da teknik takibe takıldı. Tapelere göre şebeke üyesi Ercan E.’nin Lolita Amram’ın evine lüks araçla gitmesini isteyen Yusuf Ş. “Sen orda koleksiyonersin ona göre” dediği öğrenildi. Evinde 15 kaçak eser bulunan Lolita Amram ifadesinde, “Müzayede ve bilmediğim kişilerden yasal bir şekilde tarihi eser topluyorduk. Ele geçirilen eserleri eşim temin etmişti ama nereden ve nasıl aldığını bilmiyorum” dedi. 

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