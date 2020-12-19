Defineciler 2 bin yıllık kabartmayı paramparça etti

İznik’in Hisardere Köyü yolu üzerindeki Deliktaş mevkiinde kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi, heykelin sağ elindeki, gücünü temsil ettiğine inanılan asa da silindi. Yok olma aşamasına gelen Herkül kabartması definecilerin hedefi haline geldi. Yüz kısmının yarısı yok edildi ve üzerine delik açıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI



İznik İlçe jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Herkül’ün bulunduğu alana giderek incelemede bulundular. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.