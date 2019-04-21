Defineci ile jandarma arasında ilginç diyalog

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A. isimli kişinin Boyalıca Mahallesi'ndeki bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbarı değerlendiren ekipler, H.H., S.A., F.A. ve A.A.'ya suçüstü yaptı. Operasyonda kazı malzemeleri ve metal dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla malzemelere el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.

Öte yandan jandarmanın operasyonu sırasında bir kişinin kazı yapmaya devam ettiği görüldü. Bir anda karşısında jandarmayı gören şahıs, yaklaşık 2 metre eşilen çukurda taş olduğunu söyledi. Jandarma ekipleri ise yerin altındaki taşın sana ne zararı var demesi üzerine şahıs, "Merak ettim komutan" demesi dikkat çekti.

İHA