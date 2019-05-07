Dedelerinin yaptığı off-road aracıyla 45 kupa kazandılar

Ereğli Kışla Mahallesi´nde yaşayan işçi emeklisi Ahmet Civak, 1994 yılında hurda araç ve yedek parçalarla kamyonet yaptı. Kamyoneti, fındık tarlasında yük taşımakta kullanan Ahmet Civak, 2016 yılında ise torunları Burak ve Barkın Civak için off-road aracı yapmaya karar verdi. Evinin atölyesinde hurda ve atık malzemeleri toplayan Ahmet Civak, torunlarının yardımıyla 26 günde 5 bin lira harcayarak iki kişilik arazi aracını yaptı. 'Pıtırcık' adı verilen off-road aracıyla 3 yılda birçok yarışa giren ve gösteri yapan Burak ve Barkın Civak kardeşler, yardımcı pilotluk yapan yeğenleri Şükrü Birginç ile birlikte girdikleri yarışlarda şimdiye kadar lüks araçları geride bırakarak 45 adet kupa ve plaket kazandı.

YARIŞLARDA 'PITIRCIK DEDE' DİYE ELİMİ ÖPÜYORLAR

Ahmet Civak torunları için yaptığı off-road aracının büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "Torunlarım 2016 yılında bir off-road aracı istedi benden. Bende ilk yaptığım aracın hurdalarını da kullanarak 26 gün içinde aracı yaptım. 3 yıldır da tüm yarışlara gidiyoruz. Artvin´e kadar teklif alıyoruz. Torunlarım da çok memnun kaldılar. Genel olarak yarışlara gittiğimde 'Pıtırcık Dede' diye ellerimi öpüyorlar ben çok mutlu oluyorum. İnsanlar ayakta alkışlayarak aracı izliyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Pıtırcık yarışların gözdesi oldu. Bu beni onurlandırıyor" dedi.

YARIŞLARDA İLGİ ODAĞI OLUYOR

Burak Civak, kendi yaptıkları araçla yarışlarda derece elde etmenin daha gurur verici bir şey olduğunu söyledi. Aracın yapılış hikayesini anlatan Barkın Civak da, şöyle dedi:

"Amacımız minimum maliyetle maksimum performans almaktı. Bizim imkanlarımız ölçüsünde daha düşük maliyetle araç yaptık. İkinci el atık malzemelerden bir araç oluşturduk. 3 yıldır off-road şenliklerinde ailecek ekip olarak yarışmaktayız. Yarışlarda ilgi odağı oluyoruz. Çok da güzel başarılar elde ettik. Aracımızda traktör lastiği var. Havalandırması plastik boru. Dış kaplama alüminyum malzeme. Fırının dış cephe malzemesi aracın kaportası oldu. Çelik kafesle sürücü güvenliğini aldık. İdari yönetimler tarafından desteklenirsek daha iyi şeyler yapabiliriz. Bizim amacımız kupa almak değil, gittiğimiz yerlerde arkadaşlar edinmek."

(DHA)