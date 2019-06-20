Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7603
  • 6,5185
  • 255.86
  • 94.609
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Dededen toruna tahta araba geleneği

Dededen toruna tahta araba geleneği

Dededen toruna tahta araba geleneği

Hatay’da dededen toruna tahta araba geleneği uzun yıllar geçmesine karşın devam ediyor. Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde kurulu köylerde çocukların vazgeçilmez eğlence aracı tahta arabalar, günümüzde de canlılığını koruyor.

Bütün aksamı tahtadan yapılan arabalar, üç adet tekerlek ve çatal şeklinde direksiyondan oluşuyor. Fren aksamının olmadığı bu arabalarda fren görevini arabayı süren ayaklar görüyor. 

Daha önceleri yolların toprak olması sebebiyle, tekerlekleri bilyeli olarak yapılan bu arabalar, yolların asfalt ve parke yapılmasıyla ve çıkaracağı sesten dolayı köy halkının rahatsız olmaması için tahtadan yapılıyor ve üzeri lastikle kaplanıyor. 

Tahta arabaya binen çocukların eğlenerek zaman geçirdiğini söyleyen Arpalıuşağı Köyü Muhtarı Mahmut Aslan, “Arabalarımızın tekerleği değişse de bizim geleneğimiz değişmeyecek, devam ettireceğiz” dedi. 
(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Şener ile Cenk Küpeli yarın dünya evine giriyor
Berkay'dan Arda Turan'a çağrı: Yapması gereken tek şey...
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı Bodrum'da tek takılıyor
Yatak odasındaki böceğe 20 bin TL
Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler
<p>Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrindeki Huntington Park bölgesinde üretilen ‘HP Robocop’ is

Robot Polis İlk Devriyesine Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Buse Varol'dan eşi Alişan'a doğum günü sürprizi

Tarihi gün! Darbeciler ne kadar ceza aldı