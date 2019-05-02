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'Dayak değil doğum lekesi'

'Dayak değil doğum lekesi'

Muğla’da yaşayan elektronik mühendisi Özgür Çalık (33) ile Japon piyanist Hiroko Nakaı (35) internetten tanışıp evlendi.

Neslihan KESKİN

2017’de Asya Sakura isimli kızları oldu. 3 aylıkken annesi tarafından Japonya’ya götürülen bebek, babanın iddiası üzerine kaçırıldı. Özgür Çalık, 100 bin TL karşılığında dönmeye ikna ettiği eşine yurtdışı yasağı koydurarak boşanma davası açtı. Türk baba, 2 yaşındaki kızının vücudundaki morluklarlar nedeniyle Japon eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Nakaı ise morlukların doğum lekesi olduğunu savundu. Savcılık, 2 yaşındaki çocuğun bel, sırt ve bacaklarındaki izlerin tespiti için Adlı Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Adli Tıp inceleme sonucunda, ‘Morluklar şiddet değil. Doğum lekesidir’ diyerek dosyaya son noktayı koydu. 

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