'Dayak değil doğum lekesi'

Neslihan KESKİN

2017’de Asya Sakura isimli kızları oldu. 3 aylıkken annesi tarafından Japonya’ya götürülen bebek, babanın iddiası üzerine kaçırıldı. Özgür Çalık, 100 bin TL karşılığında dönmeye ikna ettiği eşine yurtdışı yasağı koydurarak boşanma davası açtı. Türk baba, 2 yaşındaki kızının vücudundaki morluklarlar nedeniyle Japon eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Nakaı ise morlukların doğum lekesi olduğunu savundu. Savcılık, 2 yaşındaki çocuğun bel, sırt ve bacaklarındaki izlerin tespiti için Adlı Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Adli Tıp inceleme sonucunda, ‘Morluklar şiddet değil. Doğum lekesidir’ diyerek dosyaya son noktayı koydu.