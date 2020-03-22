Damat Türk, gelin Çinli! 2 aylık karantinadan nikah masasına

Karantina nedeniyle aynı evi 2 ay boyunca hiç dışarı çıkmadan paylaşan Yurtçiçek ve Han çifti, “Zorlu dönemde birbirimize daha çok alıştık ve bir kez daha âşık olduk” dedi. Genç çift, karantinanın kalmasıyla nikah masasına oturdu. Balayını geç olsa da Türkiye’de yapmayı planlayan Yurtçiçek, “Ben İzmir’e hayranım. Han’ın kalbi İstanbul’da” diye konuştu.