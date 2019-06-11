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11 Haziran 2019 Salı 15:43 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 15:57

Damada arkadaşlarının yaptığı şakalar, zor anlar yaşattı

Damada arkadaşlarının yaptığı şakalar, zor anlar yaşattı

Bursa'nın İznik ilçesinde hafta sonu dünya evine giren Sercan Balta’ya gelin alma sırasında arkadaşlarının yaptığı şakalar, zor anlar yaşattı.

İznik ilçesinde Fatmanur Gül ile Sercan Balta, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğünde gelin alma sırasında damat Sercan Balta, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı. Arkadaşları, damat Sercan Balta'nın başında yumurta kırdı, damacana ile su döktü. Üstü yırtılan ve ağzına emzik verilen damadın başına örtü takılıp göbek de attırıldı. Dakikalarca süren eğlence sonunda Sercan Balta, son olarak arkadaşları tarafından hamama götürüldü.

(DHA)

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