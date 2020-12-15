Dalyan köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta dalyan köfte nasıl yapılır?

Dalyan köfte tarifi ve malzemeleri ekran başında bulunan izleyenlerin ilgisini çekti. 15 Aralık Salı günü programda gelinler köfte tarifini deneyecek. Onur Büyüktopçu yemeğin malzemelerini açıkladıktan sonra yarışmacılar hünerlerini göstermek için yemek yapmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta dalyan köfte nasıl yapılır? Dalyan köfte tarifi ve malzemeleri...

DALYAN KÖFTE MALZEMELERİ

Köftesi için Malzemeler

1 kg. kıyma 2 adet kuru soğan 1 su bardağı galeta unu 2 adet yumurta 1/2 su bardağı ayçiçek yağı Tuz Karabiber Pul biber

Köfte Arası için Malzemeler

1 su bardağı bezelye – haşlanmış 1 adet havuç – küp doğranmış – haşlanmış 5 adet yumurta – haşlanmış

Sosu için Malzemeler

1 yemek kaşığı domates salçası 1/2 su bardağı su

DALYAN KÖFTE TARİFİ

Beş adet yumurtayı haşlayıp soğumaya bırakın.

Havuçları küp küp doğrayın ve bezelyeler ile beraber haşlayın.

Kıymayı bir yoğurma kabına alın. Soğanları rendeleyip kıymanın içine ekleyin. İki adet yumurta, galeta unu, ayçiçek yağı, tuz ve karabiberi de kıymaya ilave edip iyice yoğurun.

Yoğurduğunuz kıymayı uzun bir silindir haline getirip orta kısmına boyuna uzunca bir çukur açın.

Önce haşladığınız bezelye ve havuçların bir kısmını çukurun dibine yerleştirin. Ardından haşlanmış yumurtaları dizip tekrar garnitürlerden üzerine koyun ve kıymayı kapatarak çukuru birleştirmek için yağlı kağıt ile sarıp yuvarlayın. Yağlı kağıdın üzerini de alüminyum folyo ile sarıp, önce 200 derece fırında 30-40 dakika, ardından üzerini açıp salça ve suyu karıştırıp üzerine sürdükten sonra 180 derece fırında 15 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Pişen köftenizi fırından çıkartıp dinlendirin ve dilimleyerek servis edin.