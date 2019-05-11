Daha önce görülmemiş anneler günü hediyesi! Dokularını verdiler

Aydın ve İzmir'de karaciğer nakli olmayı bekleyen annelerine dokularını veren iki kadın, annelerinin yeniden sağlığına kavuşmasını sağlayarak özel bir Anneler Günü hediyesi verdi. Aydın’da yaşayan iki çocuk annesi Beyzide Topaloğlu’na başvurduğu hastanede kronik bir karaciğer hastalığı olan "Primer sklerozan kolanjit" tanısı konuldu. Hastalığı bir süre ilaç tedavisiyle kontrol altına alınan Topaloğlu, safra kanallarının tıkanması üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat oldu. Şikayetlerinin tekrar nüksetmesi üzerine doktorlar bu sefer Topaloğlu için karaciğer nakli kararı verdi. Yapılan tetkiklerde 36 yaşındaki kızı Feyza Topaloğlu'nun kendisine karaciğer dokusunu verebileceği belirlenen anne ocak ayında yapılan nakil ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu. Kızından aldığı dokuyla hayata tutunan bir diğer anne de 3 çocuk 4 torun sahibi 64 yaşındaki Gülşen Erikli oldu.

İzmir'de 5 yıl önce "otoümmin hepatit" tanısı konan Erikli, İzmir Kent Hastanesi’nde mart ayında 40 yaşındaki kızı Yeliz Erikli'nin verdiği karaciğer dokusuyla yeniden hayata tutundu. Anneler ve kızları, Anneler Günü öncesi kontrol muayeneleri için hastanede bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada gazetecilere açıklama yapan Beyzide Topaloğlu, yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Allah kimseye nasip etmesin ama bir evladın bu kadar gözü kapalı anne için canını feda etmesi çok güzel bir şey, ona çok teşekkür ederim. Ben ona can verdim ama o bana ikinci hayat verdi. Benim üzerimde çok hakkı var." dedi.

"BİR DAKİKA BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Feyza Topaloğlu da annesiyle ilk defa bu kadar duygusal bir Anneler Günü yaşadıklarını söyledi. Yıllarca annesini her an kaybetme korkusu yaşadığını anlatan Topaloğlu, "Annem nakilden önce adeta ölüm döşeğindeydi. Anneme donör olmak konusunda bir dakika bile düşünmedim. Annem tekrar hayata döndü. Bu benim için çok önemli. Çok mutluyum." diye konuştu.

"ANNEMİ KAYBETMEYE HAZIR DEĞİLDİM"

Kızından nakledilen karaciğer dokusuyla hayata dönen diğer anne Gülşen Erikli ise önceleri kızından böyle bir fedakarlığı kabul etmek istemediği ama sağlık sorunları artınca başka çaresinin kalmadığını belirtti. Annesi yeniden elinden tuttuğu için mutlu olduğunu dile getiren Yeliz Erikli, "Karar verilmesiyle nakil olmamız arasında çok zaman yok. Acil nakil gerekiyordu, düşünecek de bekleyecek de zamanımız yoktu. Ben hiç düşünmedim, annemi kaybetmeye hazır değildim. Annemin yaşamasını istedim." ifadelerini kullandı. Nakilleri gerçekleştiren hastanenin Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr Murat Kılıç da hastalarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, kızlarının gönüllü donör olması ile hastalarının sağlıklarına kavuştuğunu belirtti.

(AA)