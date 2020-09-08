DAF hareketlendi: Malatya'da 3 deprem birden

İlçede ayrıca büyüklüğü 3,9 ve 1,9 arasında çok sayıda artçı oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uzmanlar önceki depremlerde hasar alan evlere girilmemesi uyarısında bulundu. AFAD ekipleri ise kentte herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığı bildirdi.

DİKKATLİ OLUN



Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu: “Deprem DAF’ın Çelikhan-Erkenek koluna yakın. Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylardaki deprem riskini artırabilir. Çelikhan-Erkenek arası riskli, dikkatli olunmalı.”