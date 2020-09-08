Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4853
  • 8,824
  • 464.754
  • 1089.6
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. DAF hareketlendi: Malatya'da 3 deprem birden
08 Eylül 2020 Salı 22:42 | Son Güncelleme:

DAF hareketlendi: Malatya'da 3 deprem birden

DAF hareketlendi: Malatya'da 3 deprem birden

Malatya'da AFAD verilerine göre saat 13.44'te merkez üssü Pütürge olan 4.6, 15.39'da 4.2, 16.21'de 4.1, 18.06'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlçede ayrıca büyüklüğü 3,9 ve 1,9 arasında çok sayıda artçı oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uzmanlar önceki depremlerde hasar alan evlere girilmemesi uyarısında bulundu. AFAD ekipleri ise kentte herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığı bildirdi.

DİKKATLİ OLUN

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu: “Deprem DAF’ın Çelikhan-Erkenek koluna yakın. Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylardaki deprem riskini artırabilir. Çelikhan-Erkenek arası riskli, dikkatli olunmalı.” 

İhanet anlaşması için tarih belli oldu
Adalet Bakanlığından koronavirüs açıklaması: Karantina tedbirlerine uymamak ve salgınla mücadeleye engel olmak suçtur
G.Saray, Nainggolan için Inter ile görüşüyor
Apple iPhone 12 tanıtım tarihini açıkladı!
Türkiye ve İran'dan ortak bildiri: Terör örgütlerine karşı mücadele her iki ülkenin sorumluluğu
Kenan Doğulu ve Beren Saat Acun Ilıcalı'nın teknesinde aşk tazeledi!

Kenan Doğulu ve Beren Saat Acun Ilıcalı'nın teknesinde aşk tazeledi!

KKTC'de icra edilen Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan gör�

KKTC'de icra edilen Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan görüntüler

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya &#

Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık silolar ortaya çıktı

Muş'ta göçerlerin dönüş yolculuğu başlad�

Muş'ta göçerlerin dönüş yolculuğu başladı