08 Eylül 2020 Salı 22:42 | Son Güncelleme:
DİKKATLİ OLUN
DAF hareketlendi: Malatya'da 3 deprem birden
Malatya'da AFAD verilerine göre saat 13.44'te merkez üssü Pütürge olan 4.6, 15.39'da 4.2, 16.21'de 4.1, 18.06'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlçede ayrıca büyüklüğü 3,9 ve 1,9 arasında çok sayıda artçı oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uzmanlar önceki depremlerde hasar alan evlere girilmemesi uyarısında bulundu. AFAD ekipleri ise kentte herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığı bildirdi.
DİKKATLİ OLUN
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarıda bulundu: “Deprem DAF’ın Çelikhan-Erkenek koluna yakın. Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylardaki deprem riskini artırabilir. Çelikhan-Erkenek arası riskli, dikkatli olunmalı.”