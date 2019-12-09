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  3. D-100'de korkunç manzara! Polisler fark etti

D-100'de korkunç manzara! Polisler fark etti

D-100'de korkunç manzara! Polisler fark etti

Maltepe'de D-100 kara yolunda refüjde bir erkeğin cansız bedeni trafik denetimi gerçekleştiren ekipler tarafından bulundu.

Alınan bilgilere göre, D-100 kara yolunda sabah saatlerinde trafik denetimi gerçekleştiren ekipler, İdealtepe yol ayırımında refüjde hareketsiz yatan bir kişiyi tespit etti.

Polisin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri incelemede, üzerinde kimlik çıkmayan 25 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini, yüzünde yara izleri bulunduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında yolun bir bölümünün kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(AA-DHA)


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