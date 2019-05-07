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Cüzdanı ölümden kurtardı

Cüzdanı ölümden kurtardı

İzmir'in Bornova ilçesinde, alacaklısı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Suat Gün'ü (42) pantalonun ön cebindeki cüzdanı ölümden kurtardı. Gün'ün kasığındaki atardamara isabet eden kurşunun cüzdana çarpmasıyla hızını kaybettiği bu nedenle de fazla zarar vermediği belirlendi. Kaçan saldırgan ise yakalandıktan sonra tutuklandı.

Silahlı saldırı, cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Altındağ semtinde meydana geldi. Yol kenarındaki kaldırımda bekleyen ve peçete ile kağıt mendil imalatı yaptığı öğrenilen Suat Gün'e, bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kasığından vurulan 4 çocuk babası Gün, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybeden Gün'ü ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gün'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise saldırının ardından otomobille kaçan şüpheliyi tespit edip, yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, Gün'den alacağı olan O.K. olduğu belirlendi. Saldırgan kaldığı adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. O.K., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkece tutuklandı.

O.K.'nin ateşledi tabancadan çıkan kurşunun, Suat Gün'ün pantolonunun ön cebinde duran cüzdana isabet ederek, hız kaybettiği böylece de atardamarın daha az gördüğü ve olası kan kaybının engellendiği bildirildi. Cüzdanında olan kimliği ise kurşunun hızını yavaşlatmada etken olduğu düşünülüyor.

(DHA)

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