Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası kaçta okunuyor 2020?

Koronavirüs salgını nedeni ile camilerde cemaat ile namaz kılınması belli bir süreliğine durduruldu. Evde cuma namazını kılmak isteyen binlerce vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Cuma saati bilgilerini araştırıyor. Cuma selası ne zaman okunur? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Merak edilen detaylar haberimizde..

CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?

Cuma selası, cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunmaktadır. Böylece selâyı duyan kişinin, o günün cuma olduğunu hatırlaması mümkün olmaktadır.

Ancak koronavirüs salgını nedeni ile Diyanet tarafından geçtiğimiz haftalarda İl müftülüklerine gönderilen yazıda şu bilgiler yer aldı:

"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre tüm kentlerin Cuma namazı saatleri şu şekilde olacak;

İstanbul için 10 Nisan öğle namazı vakti 13:10

Ankara için 10 Nisan öğle namazı vakti 12:55

İzmir için 10 Nisan öğle namazı vakti 13:18