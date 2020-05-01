Cuma namazı saat kaçta? Cuma selası kaçta okunuyor 2020? İşte detaylar..

Cuma selası hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun bir şekilde arama yapmaya başladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı tedbir amaçlı camilerde namaz kılınmayacak. Evinden namazını kılmak isteyen kişiler ise cuma saatleri ile ilgili bilgi almak istiyor. Peki, Cuma selası ne zaman okunur? Cuma namazı saat kaçta? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?

Cuma selası, cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunmaktadır. Böylece selâyı duyan kişinin, o günün cuma olduğunu hatırlaması mümkün olmaktadır.

Ancak koronavirüs salgını nedeni ile Diyanet tarafından geçtiğimiz haftalarda İl müftülüklerine gönderilen yazıda şu bilgiler yer aldı:

"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre tüm kentlerin Cuma namazı saatleri şu şekilde olacak;

İstanbul için 1 Mayıs öğle namazı vakti 13:08

Ankara için 1 Mayıs öğle namazı vakti 12:53

İzmir için 1 Mayıs öğle namazı vakti 13:16