Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? İşte evde cuma namazı kılınışı...

Cuma namazı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık araştırma yapmaya devam ediyor. Küresel salgın haline gelen yeni tipi koronavirüs sonrası Türkiye'de Camilerde tedbir amacıyla kapatılma kararı alınmıştı. Namazlarını evde kılan vatandaşlar, cuma namazının evde nasıl kılınacağını merak ediyor. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? gibi sorular yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte evde cuma namazı kılınışı..

EVDE CUMA NAMAZI KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı korona virüsü salgını nedeniyle başta Cuma namazı olmak üzere cemaatle kılınan tüm namazlara ara verildiğini duyurmuştu. Diyanet İşleri Ali Erbaş ise Cuma namazının evden kılınmasının gerekliliğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Yeni tip corona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabb'imden kolaylıklar niyaz ediyorum."

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, evde kılınacak olan öğle namazının Cuma namazı yerine geçtiğini belirtti. Öğle namazı ise tıpkı Cuma namazı gibi 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat Farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?