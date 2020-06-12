Cuma namazı şartları yerine getiren bütün Müslümanlar için farz kılınmış bir namazdır. Öğle namazı saatinde kılınan Cuma namazı camide cemaatle birlikte gerçekleştirilir. Toplanma ve bir araya gelme günü olan Cuma günleri İslam alemi tarafından kutsal kabul ediliyor. Ezan okunduğu zaman herkes işini bırakır camiye koşar ve abdestini alır. İlk defa namaz kılacak olan kişiler Cuma namazı kılınışı nasıldır, hangi dua ve sureler okunur? Cuma namazı kaç rekattır, şartları nedir? sorularına yanıt arıyor. Namaz saatinde alışveriş yapmak haram buyrulmuştur. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI ŞARTLARI NELERDİR?

Cuma namazını kılmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar çeşitli alimler tarafından ve fıkıhçılar tarafından belirlenmiştir. İşte o şartlar;

-Öğle namazı vaktinde kılınması,

-Cemaatin huzurunda hutbe okunması,

-İmamdan başka en az üç kişi bulunması,

-Cuma namazı kılınan yerin herkese açık olması.

-Hür olmak, esir veya hapis olmamak.

-Mukim olmak, yolculukta olmamak.

-Sıhhatli olmak, namaza gidemeyecek kadar hasta olmamak.

-Kör olmamak.

-Ayakları sağlam olmak.

-Namaza gitmeye mani ve gitmemeyi mübah kılan bir özrü bulunmamak, (Düşman korkusu, şiddetli yağmur, çamur gibi şeyler.)

-Cuma namazı kılınacak yerin şehir olması, (izin verilen köylerde de kılınabilir)

-Namazı emir veya vekilinin kıldırması

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Cuma namazı cemaatle birlikte camide kılınması gereken farz bir namazdır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat kılınır. Öğle namazı vaktinde ezan okundan sonra 4 rekat sünnet kılınır. Daha sonra iç ezan okunur ve imam haftanın hutbesini cemaate okur. Hutbeden sonra imamla birlikte 2 rekat farz kılınır ve en son 4 rekat son sünnet kılınır. İşte Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylı anlatım;

Cuma Namazının Dört Rekat İlk Sünneti

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatü okuruz.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Cuma Namazının İki Rekat Farzı

1. Rekat

Müezzin Kamet yapar. "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sessizce Subhaneke'yi okuruz. Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız.

Cuma Namazının Dört Rekat Son Sünneti

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sübhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu okuruz.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha Suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Rüku'ya gideriz. Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.