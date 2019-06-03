  • $5,8936
  • 6,5893
  • 249.525
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Haziran 2019 Pazartesi 13:27 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:27

Çorum'da refüje çarpan tırın devrilmesi sonucu yol karpuz tarlasına döndü

Çorum'da refüje çarpan tırın devrilmesi sonucu yol karpuz tarlasına döndü

Çorum'da, refüje çarpan tırın dorsesindeki karpuzların dökülmesi sonucu karayolu 2 saat ulaşıma kapandı. Bazı sürücüler, yola dökülen karpuzları topladı. Karpuz tarlasına dönen yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Samsun karayolu İskilip kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Ordu'ya giden Şükrü Deniz (50), yönetimindeki 52 HP 878 plakalı karpuz yüklü tırın direksiyon kontrolünü yitirdi. tır karayolunda refüje çıkarken, kapakları açılan dorsedeki karpuzlar savrularak, yola döküldü. Sürücünün yara almadığı kazada, karpuzların dökülmesi sonucu karayolu ulaşımı kapandı. Tır sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası karpuz tarlasına dönen yol, Karayolları ekiplerince iş makinesi ile temizlendi. Bazı sürücüler ise karayoluna dökülen karpuzları topladı.

Ulaşım yaklaşık 2 saat yan yoldan verildi. Karayolu ise temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

(DHA)

Tarih ve Turizm Cenneti: Alanya

<p>Samsun’un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir apartmanın altından sokak geçiyor. Burayı ilk kez gören v

Karadeniz Fıkrası Gibi Olay: 5 Katlı Apartmanın Altından Sokak Geçiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Apple iTunes'un fişini çekiyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.