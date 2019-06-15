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Çöpte bulduğu Türk bayrağını evinin girişine astı

Çöpte bulduğu Türk bayrağını evinin girişine astı

Giresun'un Eynesil ilçesinde çöp toplayarak iki yetim çocuğunun nafakasını çıkaran 44 yaşındaki Neriman Karabektaş çöpte bulduğu Türk Bayrağı'nı evinin giriş kapısına astı.

Eynesil ilçesi Gümüşçay mahallesinde 16 ve 11 yaşlarında 2 yetim çocuğuna bakıp okutabilmek için çöp toplayıp satan Neriman Karabektaş, çöp konteynerini karıştırdığı sırada kim ve kimler tarafından atıldığı belli olmayan Türk bayrağını buldu. Neriman Karabektaş, önce bayrağı öptü, sonra da güzelce katlayarak cebine koydu ve evine götürdü. Çöpte bulduğu Türk Bayrağını “Bunun yeri burası değil, bunun yeri başımızın üstüdür” diyerek evinin giriş kapısına asan Karabektaş “2 tane yetim çocuğumun nafakasını kazanabilmek için Eynesil İlçesinin her köşesinde çöp toplayıp satmaya çalışıyorum. Yetim çocuklarımı bakıp okutabilmek için bu işi yapmak zorunda kaldım ve çöpün içinde bu bayrağımızı buldum. Bayrağın çöpte kalmasına gönlüm elvermediği için gittim bu bayrağı evimin kapısına astım. Bu bayrak bizim, onurumuz, gururumuz, şerefimiz ve namusumuzdur. Bu bayrak çöpte değil, başımızın üstünde durmalı” diyerek bayrağa sadakatini bildirdi.

(İHA)

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