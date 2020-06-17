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  3. Çöl varanı Şanlıurfa'da görüldü
17 Haziran 2020 Çarşamba 16:48 | Son Güncelleme:

Çöl varanı Şanlıurfa'da görüldü

Çöl varanı Şanlıurfa'da görüldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan çöl varanı görüldü.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi kırsalında vatandaşlar, tarlada nesli tükenme tehlikesi yaşadığı için koruma altına alınan çöl varanı gördü.

Çöl varanını gören vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, çöl varanını kayıt altına aldıktan sonra güvenli bir bölgeye gitmesini sağladı.

(DHA)

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