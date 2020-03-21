Çöken yol görenleri korkuttu! Trafiğe kapatıldı

Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, bazı köy yollarında tahribe neden oldu.

Yağışlar nedeniyle Sason’a bağlı Dereköy, Şahinli, Yuvalıçay ve Yeniçakmak köyleri ile Yücebağ beldesine bağlı 6 mahalleye ulaşımın sağlandığı yolda, Dereköy mevkinde 30 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde çökme oluştu. Çökme nedeniyle tehlike arz eden yol, duyarlı vatandaşlar tarafından taşlarla araç trafiğine kapatıldı. Yolu geçici olarak araç trafiğine kapatan duyarlı vatandaşlar, çökmenin yaşandığı alanda bir an önce tahliye yolunun açılmasını ve kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılmasını talep etti.

IHA