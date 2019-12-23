Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9506
  • 6,6066
  • 283.568
  • 112175
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çok acı olay! İki çocuğunu alevlerden aldı ama onu kurtaramadı

Çok acı olay! İki çocuğunu alevlerden aldı ama onu kurtaramadı

Çok acı olay! İki çocuğunu alevlerden aldı ama onu kurtaramadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangından, anne K.A., 2 çocuğu ile birlikte sağ kurtulurken, 5 aylık oğlu Münzir Movas yaşamını yitirdi.

Yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çanakçı Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıktı. 3 çocuğu ile birlikte kaldığı evin oturma odasından dumanların yükseldiğini gören Suriyeli anne K.A. 2 çocuğunu alarak dışarıya kaçtı. Duman nedeni ile alevler arasında kalan bebeğini kurtarmaya giremeyen anneyi görenlerin ihbarı ile eve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde kalan 5 aylık Münzir Movas'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çabası ile yangın söndürülürken Münzir Movas'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Minik bebeğin cansız bedeni otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının sebebi araştırılıyor.

(DHA)


'Tatil masraflarımı Guido ödüyor'
Deniz Çakır EDHO'ya geri mi dönüyor?
Çukur'da flaş gelişme! O isim geri dönüyor
Reynmen'in eski mesleği duyanları şoke etti!
Serenay ile Kerem barıştı mı? O detay kafaları karıştırdı
<p>Edinilen bilgiye göre, haftasonu tatilinde ormanlık alanda köpekleriyle birlikte yaban domuzu avı

Avlamak İstediği Yaban Domuzunun Saldırısına Uğrayan Avcı Böyle Ölümden Döndü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Evlilik teklifi için cam şişeden yüzüğünü kendi yaptı