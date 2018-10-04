Coğrafi İşaretler Afyonkarahisar Buluşması semineri başladı

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Sahip olduğumuz pek çok değeri tescil alanına alarak rekabet gücünü artırmış oluyoruz. Bir tarafta da bunlara güvenilirlik katmış oluyoruz. Uzun vadede bunlar da bölgemize ekonomik girdi sağlıyor." dedi.

Tutulmaz, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) toplantı salonunda düzenlenen "Coğrafi İşaretler Afyonkarahisar Buluşması" seminerinin açılışında yaptığı konuşmada, kentte coğrafi işaretlere konu birçok ürünün bulunduğunu belirtti.

Pek çok medeniyetin yaşadığı şehrin yıllardan süzülüp gelen ürünlere ev sahipliği yaptığını anlatan Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Bu bizim zenginliğimiz. Bu zenginliğimizi rekabet dünyasında iyi kullanmamız lazım. Artık çağımız ulaşımın çok kolay olduğu, her türlü ürüne her yerde çok rahat ulaşılabildiği bir çağdayız. Sahip olduğumuz pek çok değeri tescil alanına alarak rekabet gücünü artırmış oluyoruz. Bir tarafta da bunlara güvenilirlik katmış oluyoruz. Uzun vadede bunlar da bölgemize ekonomik girdi sağlıyor."

Tutulmaz, coğrafi işaretlerin pek şehre kimlik sağladığına değinerek, Afyonkarahisar’ın da kaymağı ve sucuğunun kentin kimliği haline geldiğini vurguladı.

"Tescille bu ürünler koruma altına alınır"

Türk Marka ve Patent Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe de coğrafi işaretlerle ilgili mevzuatta önemli değişikliklerin yapıldığını anlattı.

Kızıltepe, kanunun sistemde çok önemli eksikleri giderdiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Coğrafi işaret, her zaman kaliteli ürün demektir. Tüketici nezdinde önemli ürün demektir. Benzerlerinden daha kıymetli ve yüksek fiyata satılan ürün demektir. Bu sebeple taklide hep açıktır. Örneğin herhangi bir balı 40-50 liraya alırken, Anzer balını bin liraya kadar alabilirsiniz. Ezine peyniri de klasik peynirden en az yüzde 30 daha pahalıdır. Malatya kayısısı da herhangi bir yörenin kayısısından daha farklı ve kaliteli özelliklere sahiptir. Bu yüzden tescille bu ürünler koruma altına alınır. Dolayısıyla tescil bu işin ilk aşamasıdır."

"Tesciller sadece duvarlara asılıyor"

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise tescilli ürünlerde amblem kullanma zorunluluğu bulunduğunu bildirdi.

Tescil alan üreticilerin coğrafi işaretin yönetişimini bilmediğini anlatan Tekelioğlu, "Bilmedikleri için bu konuda ilerleme olmuyor. Mutlaka bir yasal düzenlemenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yasa, tescil sahiplerine haklar veriyor. Ama sorumluluklarıyla ilgili hiçbir şey yok. Oysa tescil alan kurum ve kuruluşun tescilden kaynaklanan sorumlulukları var. İşte bunlar olmadığı için tescil sahipleri genelde bir şey yapamıyor. Neticede tesciller sadece duvarlara asılıyor ve öyle de kalıyor." diye konuştu.

(AA)