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08 Haziran 2019 Cumartesi 09:18 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:23

Çocukluk arkadaşını öldüren adam: Cinayet mi işledik

Çocukluk arkadaşını öldüren adam: Cinayet mi işledik

Adana'da alkol alırken kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü çocukluk arkadaşını bıçakladıktan sonra otomobiliyle hastaneye getiren ancak ölümüne engel olamayan zanlı, "Cinayet mi işledik" diye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesinde 7 Haziran Cuma günü sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Samet Y. ile İbrahim Kul (27) gece yarısı alkol almaya başladı. Ancak bir süre sonra çocukluk arkadaşı olan iki gençten iddiaya göre İbrahim Kul'un Samet Y.'ye küfür etmesi sonucu arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İbrahim Kul, Samet Y. tarafından bıçaklandı. Arkadaşını kanlar içinde görünce pişman olan Samet Y. arkadaşını kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine getirdi. İbrahim Kul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYOR 
Arkadaşını kendisine küfür ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenilen zanlı, ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Bir basın mensubunun "Neden cinayet işledin" sorusuna arkadaşının öldüğünü bilmediği için "Ne cinayeti" diye tepkili cevap veren zanlı, "Çekmeyin ne çekiyorsunuz, bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz sanki cinayet mi işledik" diye konuştu. 
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen zanlı sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 
İbrahim Kul'un cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi. 
(İHA) 

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