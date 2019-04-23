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Çocuklarının gözü önünde hamile eşini öldürüp intihar etti

Çocuklarının gözü önünde hamile eşini öldürüp intihar etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emekli Uzman Çavuş 2 ve 10 yaşında ki çocuklarının gözü önünde 4 aylık hamile eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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Edinilen bilgiye göre olay Pazar mahallesi sebze hali civarında ki evde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan ve bu yüzdende malulen emekli edilen Uzman Çavuş Ali Rıza Çınkır (42) eşi Sultan Çınkır ( 30) ve 2 ve 10 yaşında ki çocuklarıyla bir arkadaşıyla birlikte hastaneden gece saatlerinde eve geldi. Eve girdikten kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından Ali Rıza Çınkır tabancasını çekerek iki çocuğunun gözü önünde Sultan Çınkır'a kurşun yağdırdı. O esnada silah seslerine eve gelen komşuları iki çocuğu alarak evden çıkardı.

4 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Sultan Çınkır'ı öldüren Ali Rıza Çınkır aynı silahı kendine dayayıp intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dehşetin yaşandığı eve giren sağlık ekipleri Sultan Çınkır'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Eşini öldüren ve aynı silahla intihar eden Ali Rıza Çınkır ise ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı eve yaklaşık 20 gün önce taşınan çiftin çocukları ise yakınları gelene kadar komşularına teslim edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sultan Çınkır'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.  

İHA

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