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Çocukların çakmakla oyunu faciaya neden oluyordu

Çocukların çakmakla oyunu faciaya neden oluyordu

ancaktepe’de evde ablasıyla yalnız oldukları sırada çakmakla oynayan çocuk yangına sebep oldu. Yanan evdeki çocuklar komşuların yardımıyla evden çıkarılırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Olay, Sancaktepe Safa Mahallesi Ulueren Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 5. katındaki dairede meydana geldi. Baba Kadir Durmaz’ın işte olduğu sırada evde ablası G.D. (11) ile yalnız kalan E.D. (8), çakmakla oynamaya başladı. Çocuğun çakmakla tehlikeli oyunu evde yangın çıkmasına sebep oldu. Küçük kız koşarak apartmandaki komşularına haber verdi. Çocuklar komşularının yardımı ile yanan evden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumdan habersiz olan baba ise kendisine haber verilmesiyle olay yerine gelip çocuklarını teselli etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

 
Olayla ilgili konuşan baba Kadir Durmaz, “Durum iyi değil. Hiçbir şeyim yok. Yangın çıkmış. Allah’a çok şükür çocuklarımda bir şey yok. Ev komple yanmış. Ben işteydim. Ne yapacağız bilmiyorum” dedi.

İHA

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