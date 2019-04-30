Çocuk odası nasıl eğlenceli dekore edilir?

Doğru tasarlanmış bir çocuk odası, ev dekorasyonunu tamamlaması dışında çocukların gelişimi ve anne babalara kolaylık sağlama gibi fonksiyonel işlevler üstleniyor.

FONKSİYONEL MOBİLYALAR

Çocuk odası olarak kullandığınız alan küçükse, işlevsel mobilyalar tercih edebilirsiniz. Gardıroba fazla ihtiyaç duymayan çocuğunuz için işlevsel bir çekmece tercihi doğru seçim olacaktır. Birden fazla işlevi olan koltuk, dolap ve aksesuarlarla çocuk odanızı işlevsel bir alana dönüştürebilir. Renk ve tasarım unsurlarında da uyum yakaladığınızda çocuk odası dekorasyonunda büyük bir adım atmış olacaksınız.

DOĞRU YATAK SEÇİMİ

Çocuk odası için yatak seçimi yaparken odanın ve diğer mobilyaların durumunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Birden fazla çocuğun kalacağı çocuk odaları için ranza tercih edilebilir. Odanın standart şekilde olmaması durumunda, özel tasarım yatak ile odanın kör noktaları kullanılarak alandan tasarruf sağlanabilir.

DUVARLARI SANATSAL ALANLARA DÖNÜŞTÜRÜN

Çocuk odası duvarları, çocukların hayal gücünü geliştirebilecekleri alanlar olarak kullanabilirsiniz. Desenler, şekiller, tablolar ve daha fazlası. Duvarları kullanmakta özgürsünüz.

DUVARLARDA ANILARA YER VERİN

Çocuk odasına karakteristik özellik katmak için duvarlarda anılara yer verebilirsiniz. Park oyunları, okul etkinlikleri, doğa haritaları ve çocuğunuzun mutlu olduğu anları yansıtan anlara duvarlarda yer vererek çocuğunuzun odasına karşı olumlu bağlılık duymasını sağlayabilirsiniz.

DUVAR KAĞITLARINDA FAYDALANIN

Çocuk odasını tek hamlede bambaşka bir alana dönüştürmenizi sağlayan duvar kağıtları, sınırsız renk ve tasarım seçeneği ile işinizi kolaylaştırıyor. Duvar kağıdı seçerken çocuk odasının mobilyalarının tasarımlarını ve renklerini göz önünde bulundurmanız doğru tercihler yapmanızı sağlayacaktır.

YARDIMCI ÖGELERE YER VERİN

Çocuk odasını hem eğlenceli hem de işlevsel hale getiren küçük detaylar, küçük dokunuşlarla büyük değişimler yapmanızı sağlıyor. Büyük bir yastık ya da çocuğunuzun ilgisini çekecek keşif kutusu, çocuk odasında daha fazla vakit geçirme ve çocuğunuzun eğitsel açıdan daha hızlı gelişmesine yardım edecektir.

(YENİKADİN.COM)