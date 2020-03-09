Çocuğunun önünde ‘eski eş kurşunu'

Olaya ait ortaya çıkan görüntülerde kanlar içindeki kadının çevredekilerden yardım istediği, saldırganın ise hiçbir şey olmamış gibi çocuğunu alıp gittiği görüldü.

‘29 KEZ ŞİKAYET ETTİM’



Eski eşini saldırıdan önce 29 kez şikayet ettiğini söyleyen Hatun K., “Beni bıçakladı, sol tarafım felç kaldı. Ama tutuklanmadı. Sadece beni dövdüğü için toplam 10 sene cezası var. 12 sene de uyuşturucudan cezası var. Bu kez de serbest kalırsa beni öldürür” diye konuştu.

Eski eşini vuran saldırgan hiçbir şey olmamış gibi kızını alıp gitti.

HAPİSHANEDEN TEHDİT MEKTUBU



Genç kadın, Özkan Y.’nın cezaevinden tehdit mektubu gönderdiğini anlattı: “20 sene kesinleşmiş cezası var. ‘Çıkıp seni öldürürüm, sonra hepsini yatarım’ diye tehdit ediyor.”

İHA