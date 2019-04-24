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'Çocuğumu mezara gömdüm'

'Çocuğumu mezara gömdüm'

Erzurum’un Karaçoban İlçesi’ne bağlı kırsal Budaklı Mahallesi’nde 17 Nisan’da kaybolan Furkan Yiğit’in (4) ‘kasten öldürme’ şüphesi üzerine gözaltına alınan babası Fehim Yiğit, dedesi Eset, babaannesi ve amcasının sorgusu hâlâ sürüyor.

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Baba Fehim Yiğit, 21 Nisan’da jandarma ekiplerine “Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm” dedi. Ancak mezardan 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemikler çıktı. Bu kemiklerin Furkan’a ait olmadığı belirtildi. Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından dün yapılan açıklamada, 'kasten öldürme şüphesi var' denildi.

MUHTAR KONUŞTU
 Budaklı Köyü Muhtarı Yılmaz Kırmızıkaya, Furkan Yiğit’in halen bulunamadığını belirterek, "Ben köy servisini taşıyorum. Dedesi ile birlikte getirdik. 1 kilometre yakın dedesi torunlarına elma almadığını söyledi. Geri dönüp elma almak istedi. Biz tekrar geri gidip elma aldık. Evin önüne indirdim onları. Çocuğun babası dahi geldi babasına yardım etti. Eşyaları yukarı götürdüler. Sonra aradığımda çocuğun kayıp olduğunu onu aradığını söylediler. Köylüler toplandık aradık. Hiçbir netice alamadık, sonra jandarmaya haber verdik. Hiçbir netice alamadık" dedi.

BABA GÖMDÜM DEMİŞTİ
Baba Fehim Yiğit, 21 Nisan’da jandarma ekiplerine “Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm” dedi. Ancak mezardan 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemikler çıktı. Bu kemiklerin Furkan’a ait olmadığı belirtildi. Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından dün yapılan açıklamada, 'kasten öldürme şüphesi var' denildi.

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