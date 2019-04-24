'Çocuğumu mezara gömdüm'

Baba Fehim Yiğit, 21 Nisan’da jandarma ekiplerine “Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm” dedi. Ancak mezardan 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemikler çıktı. Bu kemiklerin Furkan’a ait olmadığı belirtildi. Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından dün yapılan açıklamada, 'kasten öldürme şüphesi var' denildi.

MUHTAR KONUŞTU

Budaklı Köyü Muhtarı Yılmaz Kırmızıkaya, Furkan Yiğit’in halen bulunamadığını belirterek, "Ben köy servisini taşıyorum. Dedesi ile birlikte getirdik. 1 kilometre yakın dedesi torunlarına elma almadığını söyledi. Geri dönüp elma almak istedi. Biz tekrar geri gidip elma aldık. Evin önüne indirdim onları. Çocuğun babası dahi geldi babasına yardım etti. Eşyaları yukarı götürdüler. Sonra aradığımda çocuğun kayıp olduğunu onu aradığını söylediler. Köylüler toplandık aradık. Hiçbir netice alamadık, sonra jandarmaya haber verdik. Hiçbir netice alamadık" dedi.

BABA GÖMDÜM DEMİŞTİ

Baba Fehim Yiğit, 21 Nisan’da jandarma ekiplerine “Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm” dedi. Ancak mezardan 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemikler çıktı. Bu kemiklerin Furkan’a ait olmadığı belirtildi. Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından dün yapılan açıklamada, 'kasten öldürme şüphesi var' denildi.