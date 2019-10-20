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  3. Çinli Lisha İstanbul'da sırra kadem bastı

Çinli Lisha İstanbul'da sırra kadem bastı

Çinli Lisha İstanbul'da sırra kadem bastı

İstanbul’da çalışan Çinli Lisha Yu (31), 2 Ekim akşamı otomobiliyle kaza yaptı.

Birlikte yaşadığı Uygur Türkü Süleyman A.’yı arayan kadın, çarptığı aracın sahibinin kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Telefon çekmediği için hat kesildi. Lisha Yu tekrar aradı ancak sevgilisi telefonu duymadı. Süleyman A. çağrıya geri döndüğünde genç kadının telefonu kapalıydı. Yu’dan bir daha haber alamayan sevgilisi polise gitti. Yu’nun otomobilinin 4 Ekim’de, Mahmutbey Gişeleri’nden Topkapı yönüne geçtiği belirlendi. Genç kadının bulunması için emniyet seferber oldu.

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