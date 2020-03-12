Cinayetten platonik aşk çıktı

SONER KAN



Adana Yüreğir’de 6 Mart’ta evden çıkan Hasan Erdemci (45) sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürüldü. Saldırganın peşine düşen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri mercek altına aldı. Cinayet büro dedektifleri, Erdemirci’nin saldırı öncesinde bir numarayı 4 kez aradığını tespit etti. Hattın maktulün de komşusu olan Seyran D. adlı kadına ait olduğu anlaşıldı.

‘ARTIK RAHATSIZ EDEMEZ’



Gözaltına alınan Seyran D., Erdemci’nin kendisini 5 yıldır rahatsız ettiğini, bu durumu uzaktan akrabası olan sevgilisi Tahsin A.’ya anlattığını söyledi. Şüpheli kadın ifadesinde “Tahsin bana ‘Hasan, evden çıktığında haber ver. Gerisine karışma’ dedi. Ben de olay günü Hasan’ın evden çıktığını görüp, Tahsin’i aradım. Tahsin yarım saat sonra geri arayıp; ‘Hasan artık seni rahatsız edemeyecek’ dedi” şeklinde konuştu. Kısa sürede yakalanan Tahsin A. ise suçlamayı kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı. Seyran D. de ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.