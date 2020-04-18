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  3. Cinayet itirafı! 'Kızımla nikahsız yaşamak istedi, öldürdüm'

Cinayet itirafı! 'Kızımla nikahsız yaşamak istedi, öldürdüm'

Cinayet itirafı! 'Kızımla nikahsız yaşamak istedi, öldürdüm'

Gaziantep Şehitkamil'de 13 Nisan'da Servet K.'nın (28) öldürüldüğü olayın sır perdesi aralandı.

Katil zanlısı İsmail K. (54), ifadesinde maktulün kızıyla nikahsız olarak birlikte yaşamak istediğini, kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söyledi.

TEHDİT ETMEYE GELDİ

Servet K.’nın olay günü de işyerine gelerek hakaretlerde bulunduğunu belirten zanlı, bunun üzerine şahsı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Servet K.’nın ayrıca daha önce de birçok defa İsmail K.’nın evinin önündeki aracına zarar verdiği öğrenildi. 

İHA


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