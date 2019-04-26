Cezaevi mahkumlarını 'ikizleme' yöntemiyle dolandırdılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların banka ve kredi kartlarını ‘ikizleme’ yöntemiyle kopyalayarak ele geçiren 20 kişilik dolandırıcılık şebekesini tespit etti. 5 üyesi başka suçlarından cezaevinde tutulu bulunan şebekenin elebaşılığını Niyazi C. adlı kişinin yaptığını tespit eden polis, Metris Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin banka kartlarını kopyalayarak 1 milyon 97 bin 337 TL nakit parayı hesaplardan çektiklerini belirledi.

Beş ilde eş zamanlı operasyon

Yapılan tespitlerin ardından 26 Mart’ta İstanbul başta olmak üzere Adana, Zonguldak, Hakkari ve Bursa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştiren polis, 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şebeke'nin kopyaladığı kartlardan çekmeye çalıştığı 181 bin 894 TL ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu engellenirken, yakalanan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Mart tarihinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılığa sevk edilen 15 şüpheliden 11'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Aralarında memurlarında olduğu şebekenin çalışma yöntemi

Metris Cezaevi’nde infaz koruma memuru olarak çalışan 2 kişinin, ilk olarak cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere ait banka kartı, kredi kartı ve kimlik bilgilerini şebeke lideri Niyazi C.’ye aktardığı, şebeke liderinin de infaz koruma memurları aracılığı ile illegal yollarla temin edilen kişiye özel bilgileri Hakkari Çukurca İçe Nüfus Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan bir kişiyle ilettiği belirlendi. Çukurca İlçe Nüfus Müdürlüğü’ndeki şebeke üyesinin de tutuklu ve hükümlü mahkumların kişisel bilgilerini ve nüfus kayıt örnekleriyle temin ederek şebekenin diğer üyelerine aktarıp mağdur şahısların hesaplarında tanımlı GSM numaralarını yeniledikleri ve bu ‘ikizleme’ yöntemiyle numaralar üzerinden banka blokajın çağrı merkezleri ya da ATM cihazlarından kaldırttıkları tespit edildi.

1 milyon liranın üzerinde vurgun ortaya çıktı

Kaldırılan blokajın ardından üçüncü şahıslara ait başka bir GSM hattının hesabına tanımlatan siber dolandırıcılık şebekesinin, bu yöntemle mağdurların bilgisi ve rızası dışında kredi kullanarak 1 milyon 97 bin 337 TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Şebeke'nin kopyaladığı kartlardan çekmeye çalıştığı 181 bin 894 lirayı polisin çalışmaları sonucu engellendiği kaydedildi.

İHA