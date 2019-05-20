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Cezaevi firarisi suç makinesi yakalandı

Cezaevi firarisi suç makinesi yakalandı

Üsküdar’da, demir paraları bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık yapan cezaevi firarisi, polisin takibinden kurtulamadı. Yakalanan zanlının, 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 74 farklı dolandırıcılık olayından 82 kez aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 78’i dolandırıcılık, 4’ü yankesicilik olmak üzere toplam 82 suçtan yakalama kararı bulunan ve 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ifade edilen 50 yaşlarındaki Z.Ç. adlı cezaevi firarisi, iddiaya göre elinde yüklü miktarda bozuk para olduğunu söyleyerek Çengelköy esnafını dolandırdı.

Dolandırdıklarını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerine incelemeye aldı. Şüphelinin eşkalini kamera görüntülerinden tespit eden emniyet güçleri, Z.Ç.’yi geçtiğimiz cuma günü yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlı, yakalandıktan bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan esnafı dolandırmak için dükkanlara giren Z.Ç., iş yerlerinin güvenlik kameralarına takıldı.

(İHA)

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